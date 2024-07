Wethouder kan zorgen bij raad over dwangsom jeugdzorg niet wegnemen

De gemeenteraad blijft zich zorgen maken over de problemen die er spelen bij de jeugdzorg. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Jeugd en Jeugdhulp kon die zorgen woensdag niet wegnemen en gaat na het zomerreces extra sessies inplannen waarbij er in alle openheid over de problematiek gesproken gaat worden.

In de gemeente is de jeugdzorg ondergebracht bij WIJ Groningen. “WIJ is een grote organisatie die ook bijvoorbeeld WMO en beschermd wonen uitvoert”, vertelt Molema. “Bij dit specifieke onderwerp gaat het over de Basis jeugdhulp en de toegang jeugdzorg. Bij de Basis jeugdhulp zien we geen problemen. Mensen hebben hier ook geen beschikking voor nodig. Wanneer er ondersteuning nodig is die zwaarder of complexer is kan er een beroep worden gedaan op de toegang jeugdzorg. Daar is een beschikking voor nodig die binnen zes tot acht weken afgegeven moet worden. Doen we dat niet op tijd dan kan degene die het aanvraagt naar de rechter stappen. Dat is in dit geval gebeurt.”

Kelly Blauw (PVV): “Wij zien het als een bezuinigingsmaatregel”

De fracties van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen hadden de wethouder vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank. Vanwege het niet tijdig afgeven van een beschikking moet er een dwangsom betaald worden van honderd euro per dag, met een maximum van 15.000 euro. Kelly Blauw van de PVV: “Over dit onderwerp hebben we al meerdere keren vragen gesteld. Afgelopen voorjaar hebben we aan de wethouder gevraagd welke mogelijkheden er zijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit binnen de uitvoering Basis jeugdhulp. De wethouder heeft toen aangegeven dat de Basis jeugdhulp een keuze is om de beschikkingen er af te halen en flexibiliteit in te bouwen. Het is ook bedoeld om de marktwerking uit de zorg te halen. Wij zien het echter als een bezuinigingsmaatregel. Het verwijderen van de beschikking maakt de uitvoering goedkoper, maar volgens de wet mag dit niet. Wat we zien is dat het verdwijnen van de beschikking de bureaucratie niet vermindert.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “We hebben niet binnen de gestelde termijn een besluit genomen”

Het onderwerp leidt tot een ingewikkeld en complex debat. Molema: “Wat ik in de vragen terugzie is dat er verschillende dingen door elkaar heen lopen. Wat we even heel helder moeten krijgen is dat de Basis jeugdhulp een voorziening is waar mensen geen beschikking voor nodig hebben. De dwangsom die we nu gekregen hebben is naar aanleiding van een individuele voorziening die valt binnen de toegang jeugdzorg. Daar hebben we binnen de gestelde termijn een besluit over te nemen. Dat hebben we niet gedaan en daarom ligt er een dwangsom. Wisten we dat dit er aan zat te komen? We wisten dat het onder de rechter was maar we wisten niet wat de uitkomst zou zijn.”

“Bij urgente vraagstukken wordt er spoed toegepast”

Maar wat is de reden waarom het niet gelukt is om tijdig een beoordeling te geven? “Op de plek waar de beoordelingen gedaan moeten worden is het druk. Er zijn te weinig mensen. Daar ondernemen we actie op. WIJ is er druk mee bezig, maar we kunnen dit personeelsprobleem niet direct oplossen. Als je een aanvraag doet voor een beschikking dan wordt er triage toegepast. Gaat het om een urgent vraagstuk dan wordt er spoed toegepast. Die vraagstukken gaan als eerste. Aanvragen waar minder spoed op zit worden later opgepakt en vallen daardoor soms buiten de wettelijke termijn.”

“Probleem speelt niet alleen in Groningen”

De politieke partijen vinden het vreemd. Met name omdat WIJ beoordeeld en zelf ook zorg uitvoert. Molema is het daar niet mee eens: “WIJ voert niet uit waar de beschikking voor af wordt gegeven. De zorg wordt gegeven door zorgpartijen. Alleen het beschikkingsvrije deel wordt door WIJ gedaan. Het ligt niet allemaal in dezelfde hand.” Molema zegt toe dat de gemeente zich blijft inzetten om voldoende personeel aan te trekken: “Dit is niet alleen een probleem dat zich in Groningen afspeelt. Dit gebeurt ook elders. Het heeft urgentie om het nu op te pakken.”

Jahir Scoop (PvdA): “Na de zomer verder over praten?”

Jahir Scoop van de PvdA: “Voor veel mensen is dit een onderwerp dat moeilijk is om te begrijpen. Is het misschien ook een idee om na het zomerreces een beeldvormende sessie in te plannen? Dat we aan de hand van een jeugdige het hele pad doorlopen wat zo iemand tegenkomt? Hoe gaat iets, wat komt iemand tegen?” Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Mijn fractie wil zich bij dat idee aansluiten. Dat we in alle eerlijkheid en openheid het over WIJ kunnen hebben.”

Wethouder Manouska Molema: “Waar is behoefte aan?”

Molema is in eerste instantie niet enthousiast omdat er al meerdere sessies geweest zijn. Daarnaast wordt de raad voortdurend op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Uiteindelijk wordt wel besloten om er na de zomer verder over te praten: “Ik wil graag van de partijen weten waar dan precies de behoefte zit. Welke vragen zijn er?”