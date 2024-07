Werknemers voorkomen erger bij brand in papierperscontainer Hoogkerk

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een papierperscontainer bij een bedrijf aan de Cardiffweg in Hoogkerk heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “De brand werd gemeld als een industriebrand”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “De perscontainer stond namelijk naast het gebouw. Uiteindelijk hebben werknemers van het bedrijf erger voorkomen door de container te verplaatsen waardoor het niet meer bij het gebouw stond. Er is heel adequaat gehandeld.”

De perscontainer bestaat uit een ruimte waar het papier geperst wordt en uit een machinekamer. “Er is brand ontstaan in de motor. Het vuur hebben we onder controle gebracht door het vuur te blussen met water. Daarvoor hebben we wel de elektriciteit uitgeschakeld.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.