Werken Erwin Olaf gewisseld in Groninger Museum

Foto Erwin Olaf via Groninger Museum

Liefhebbers van het werk van Erwin Olaf kunnen nog langer genieten van zijn foto’s die in een zaal in het Groninger Museum zijn tentoongesteld. Daarnaast is er vanaf maandag ook ander werk te zien.

De nieuwe series die nu aan de muren hangen zijn Mature (1999) en Tinkerbell’s Friends (1989). Voor de serie Mature fotografeerde Olaf tien vrouwen als pin-ups uit de jaren vijftig, bedoeld als statement tegen schoonheidsidealen in de media en te jonge en te magere fotomodellen. Olaf zette daarom soms extra nadruk op ouderdomsvlekken, rimpels en spataderen.

Het Groninger Museum had dit jaar al een expositie met werk van Erwin Olaf gepland. Maar vanwege het overlijden van Olaf besloot het museum in oktober al te beginnen met het tentoonstellen van zijn foto’s. Olaf overleed op 20 september op 64-jarige leeftijd. In de laatste week van september vorig jaar kreeg het Groninger Museum nog eens tien werken van Olaf in haar bezit.

Olaf is onlosmakelijk verbonden met het Groninger Museum. De serie Chessmen, die in 1987 en 1988 in het Groninger Museum te zien was, betekende zijn internationale doorbraak. In 2003 opende zijn succesvolle tentoonstelling Silver, een overzicht van 25 jaar werk. In 2016 maakte hij voor het Groninger Museum een serie foto’s van het Nationale Ballet, geïnspireerd op de beelden van Auguste Rodin.