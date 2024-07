Wat te doen met het Noorderplantsoen? Vul onze enquête in!

Veel Groningers ontspannen graag in het Noorderplantsoen. Bij mooi weer is het een heerlijke plek om met elkaar af te spreken, lekker in het gras te zitten of een wandeling te maken. Toch ervaren omwonenden, volgens buurtorganisaties, de afgelopen jaren steeds meer overlast van luide muziek, barbecueën en overmatig alcoholgebruik.

Om te peilen hoe Groningen staat tegenover het plantsoen, heeft OOG een vragenlijst opgesteld. In hoeverre ervaar je wel of geen overlast in het park? Moet er een barbecueverbod komen of niet? En wat te doen met alcohol?

De enquête is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl.

De enquête is in te vullen tot en met maandag 22 juli om 10.00 uur.