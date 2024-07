Vrijdag eerst droog en zonnig, in de middag buien

Foto: Lars Faber

De komende dagen staan volgens weerman Johan Kamphuis in het teken van wisselvallig weer, met vrijdag lage temperaturen voor juli.

Vrijdagochtend is het droog en schijnt eerst af en toe de zon. In de middag is het bewolkt en zijn er perioden met buien. Het wordt 16 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3.

Zaterdag is er af en toe zon, maar overheersen wolken. Er vallen een paar buien of buitjes en het wordt 20 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Zondag is er meer ruimte voor de zon en blijft het vrijwel overal droog. Bij een vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 21 graden.