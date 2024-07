Vraagtekens rond ringslang die opduikt in Lewenborg: “Dit doet mijn boswachtershart sneller kloppen”

Foto: Benny Trapp - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61661110

De ringslang die vorige week werd aangetroffen in de wijk Lewenborg heeft bij natuurorganisatie Natuurmonumenten voor blijdschap gezorgd. Toch heeft de organisatie ook veel vragen want de vondst komt als een grote verrassing.

“Dit nieuws hadden we absoluut niet verwacht”, vertelt boswachter Reiner Hartog. “De ringslang, die ongevaarlijk is voor mensen, beweegt zich heel traag. Het dier komt slechts op een aantal plekken voor: bij Norg bijvoorbeeld en in de gemeente Westerveld. Ook kun je de slang tegenkomen in bepaalde gebieden van De Onlanden. Maar het is nog niet wijdverspreid. De plekken waar het dier leeft zijn zeer incidenteel. Dat er nu ineens een melding komt uit de wijk Lewenborg is wat dat betreft frappant.”

Fors exemplaar

De ringslang werd vorige week aangetroffen in een tuin in de wijk. Het ging om een exemplaar met een lengte van 1.10 meter wat erg fors is. Mannetjes worden meestal negentig centimeter, vrouwtjes kunnen honderd tot honderdtwintig centimeter worden. Bewoners dachten dan ook dat ze te maken hadden met een python. Logischerwijs werd daarom de Dierenambulance gebeld. De medewerkers konden de bewoners al snel geruststellen dat het om een ongevaarlijke ringslang ging. Het dier werd gevangen en vervolgens uitgezet in een natuurgebied elders.

“Hoe komt de ringslang ineens in Lewenborg terecht?”

“De vraag die wij hebben is hoe deze ringslang daar gekomen is. Vanuit De Onlanden kun je niet obstakelvrij naar Lewenborg en Kardinge komen. Meerstad en Reitdiep liggen op steenworpafstand maar we wachten nog altijd op de komst van een tunnel onder de Rijksweg door waardoor Meerstad en Kardinge met een groenstructuur met elkaar verbonden kunnen worden. Maar aangezien dit er niet is, hoe komt deze slang ineens in dit gebied? Daarmee zeg ik niet dat de ringslang niet welkom is. Integendeel zelfs. We willen het dier daar graag hebben. Ze passen er ook. Kardinge is een waterrijk natuurgebied. De waterkwaliteit is er ook prima. Ringslangen hebben voornamelijk kikkers op het menu staan. Deze leven er ook voldoende in het gebied.”

“Ons land is uitermate geschikt voor de ringslang”

Met de ringslang gaat het in ons land niet goed. Het dier staat op de lijst van bedreigde diersoorten. “Daarom ben ik ook zo euforisch. Van dit nieuws gaat mijn boswachtershart sneller kloppen. Aan de andere kant is het heel triest. Nederland is een delta. Ons land is uitermate geschikt voor de ringslang. Toch kom je het dier maar op een aantal plekken tegen. Ik kom regelmatig in Zweden en daar komt de ringslang veel algemener voor. En nu zijn we dus op het punt belandt dat we blij worden dat we een ringslang tegenkomen, terwijl het eigenlijk heel normaal zou moeten zijn.”

“We gaan broeihopen aanleggen”

Hartog gaat de komende periode in het gebied onderzoek doen: “Ik wil gaan kijken of we iets gemist hebben. Ringslangen laten sporen achter. Ze vervellen bijvoorbeeld vrij snel. En we gaan nu sowieso beginnen met het aanleggen van broeihopen in Kardinge. Mochten er zich meer ringslangen bevinden dan kunnen in deze broeihopen eieren gelegd worden. Daarmee helpen we de dieren een handje.”