Voorbereiding Thaisner DörpsRun in volle gang, inschrijving gestart

Foto: ingezonden

In Thesinge zijn de voorbereidingen voor de Thaisner DörpsRun in volle gang. Op 28 september wordt de achttiende editie van het hardloopevenement gehouden.

Op het programma staan verschillende afstanden. Zo is er de KidsRun, de halve marathon over een afstand van 21,1 kilometer, de 10 kilometer, de 4 mijl en de 4 kilometer. “We kijken uit naar een sportieve dag”, laat de organisatie weten. “Inmiddels kunnen deelnemers zich inschrijven op onze website.” Net als vorig jaar is het tijdens de dag mogelijk om een donatie te geven aan de Noordelijke Cara Stichting. Het geld dat opgehaald wordt, gaat gebruikt worden voor onderzoek naar oorzaken, diagnostiek en behandeling van astma, COPD en luchtwegallergieën. Het fonds ondersteunt en stimuleert jonge noordelijke onderzoekers die werkzaam zijn binnen de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Om onderzoek te kunnen doen is de stichting afhankelijk van donaties en giften.

De organisatie is daarnaast ook op zoek naar vrijwilligers. “Loop of wandel je liever niet mee, maar wil je wel graag een bijdrage leveren, dan kun je je aanmelden als vrijwilliger.” Bij het aanstaande evenement zal er weer gebruik worden gemaakt van een tijdsregistratiesysteem. Of dat zou gaan lukken was aanvankelijk onzeker. “De afgelopen jaren maakten we gebruik van een systeem van het Ommelander Loopcircuit. Zij bedienden ook de apparatuur. Vorig jaar liet men echter weten dat men ging stoppen met de loop. Dit betekende dat wij zonder tijdsregistratie kwamen te zitten. We hebben daarom het hele systeem overgenomen. De bedoeling is dat het behalve bij ons ook gebruikt gaat worden bij evenementen in Sauwerd, Ten Post, Loppersum en Ten Boer.”

Meer informatie over de Thaisner DörpsRun vind je op deze website.