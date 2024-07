Viaduct over Pop Dijkemaweg claimt nieuw slachtoffer: bestelbus van Albert Heijn zit klem

112 Groningen - Patrick Wind

Het is niet de eerste en vast niet de laatste: maandag heeft een bestelbus van de Albert Heijn zich klemgereden onder het viaduct over de Pop Dijkemaweg. Een berger moest ter plekke komen om het bestelbusje mét boodschappen te bevrijden.

Het komt vaker voor dat hoogte van een viaduct verkeerd wordt ingeschat door de chauffeur. Naast het ringweg-viaduct over de Olgerweg en de Oosterhavenbrug is de Pop Dijkemaweg één van de plekken in Groningen waar jaarlijks een fors aantal bestelwagens klem komt te zitten.