Ambulancezorg Groningen niet meer onder verscherpt toezicht

Foto: Ambulancezorg Groningen via Twitter (@AmbulancezorgGR)

Het verscherpt toezicht op Ambulancezorg is opgeheven. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Eind vorig jaar was de conclusie van de IGJ in haar Toezichtsrapport over 2023: de patiëntenzorg van de Ambulancezorg is goed, maar de processen en de borging daaromheen moesten beter. Afgelopen half jaar is hard gewerkt aan veranderingen binnen de organisatie en aan de cultuur. Daarom heeft het IGJ het verscherpt toezicht nu opgeheven.

De IGJ constateerde vorig jaar diverse tekortkomingen bij Ambulancezorg Groningen. Zo voldeed de organisatie niet aan de voorwaarden die nodig zijn voor het leveren van goede zorg. Er was bijvoorbeeld geen goed werkend systeem dat controleert of de zorg minimaal op hetzelfde niveau blijft of zelfs verbetert. Ook waren er geen goede procedures voor het melden van incidenten, en was er een groot verloop bij de bestuursleden. Er was ook sprake van een angstcultuur en een hoog ziekteverzuim.

Ambulancezorg Groningen levert zorg vanuit 13 ambulanceposten verspreid over de provincie Groningen. Er werken zo’n 400 medewerkers.