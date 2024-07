Vernieuwde zuidelijke ringweg laatste weekend augustus feestelijk geopend

Foto: Joris van Tweel

De nieuwe zuidelijke ringweg wordt 1 september in zijn geheel geopend, een belangrijke mijlpaal voor de stad. Om dit te vieren, organiseren Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus het festival: “De Ring is Rond.”

Gedurende de twee dagen is er genoeg te doen voor jong en oud. Vrijdag laten bouwers van de ringweg zien met welke machines en materialen ze hebben gewerkt. Liefhebbers kunnen ook in de machines klimmen om alles te bekijken. Deze activiteiten vinden plaats in MartiniPlaza van 10:00 tot 19:00 uur.

Bezoek ringweg

Benieuwd hoe de ringweg eruit ziet? Het festival biedt op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur de unieke gelegenheid om door de verdiepte ligging en over een stukje Julianaplein te lopen. De ringweg is dan van meerdere plekken aan de oost- en westzijde te bereiken. Ook rijdt er een pendelbus van en naar MartiniPlaza. Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.

Concert

Buurtbewoners hebben veel impact ervaren van de bouw en mogen zaterdagavond een RingConcert beleven. Het Noord-Nederlands Orkest (NNO) speelt bekende filmmuziek en een cabaretier verzorgt een optreden. Dit evenement is exclusief voor genodigden en biedt plaats aan 1500 bezoekers.

Congres en Reünie

Daarnaast is er een RingCongres, waar professionals en geïnteresseerden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over de bouw van de ringweg. Dit congres wordt geleid door de bekende tv-presentator Janine Abbring.

In de loop van de tijd hebben duizenden mensen meegewerkt aan de nieuwe ringweg. Voor alle huidige en (oud-)medewerkers van Combinatie Herepoort, Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar is er op vrijdagavond een reünie, inclusief een concert.

Opening

Zondag 1 september gaat de ringweg officieel open. Hoe die dag eruit gaat zien, wordt binnenkort bekendgemaakt.