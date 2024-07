Verdediger Finn Stam voor één seizoen naar FC Groningen

FC Groningen huurt Finn Stam voor één seizoen van AZ. De 21-jarige multi-inzetbare verdediger sluit per direct aan bij de selectie. Dat meldt de FC op haar website.

Stam debuteerde in maart 2022 in het betaalde voetbal, in de wedstrijd tussen Jong AZ en Jong FC Utrecht. Sindsdien speelde hij 62 duels in de Keuken Kampioen Divisie en debuteerde hij afgelopen seizoen in de Eredivisie voor AZ uit bij Sparta Rotterdam.

Stam ontwikkelde zich tot aanvoerder van Jong AZ en maakte in totaal vier goals in de KKD. Er was deze zomer veel interesse voor hem, die bewust de keuze heeft gemaakt om een jaar naar Groningen te komen. Hij zegt uit te kijken naar zijn avontuur in Euroborg. Hij kan als centrale verdedigers en als linksachter spelen. Hij vindt zichzelf kopsterk, heeft een goede sliding en bezit ook aanvallende kwaliteiten.

“Het is de grootte van de club en de betrokkenheid van de supporters die me ontzettend aantrokken. Ik ben echt onder de indruk van het mooie stadion, vorig seizoen heb ik hier al een keer mogen spelen. Ook de trainingsfaciliteiten zijn erg goed. In de gesprekken met onder andere de trainer werd ik direct enthousiast. FC Groningen heeft een goede spelersgroep waarin jonge spelers zich goed kunnen ontwikkelen. Daarnaast past de speelstijl van aanvallend voetbal en vroeg druk zetten op de tegenstander bij me, dat ben ik mijn hele voetballeven al gewend.”