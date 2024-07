‘Veld vijf’ op Corpus blijft de gemoederen bezighouden: “FC heeft een tegenvoorstel gedaan”

foto: Andor Heij

‘Veld vijf’ op sportpark Corpus den Hoorn blijft de gemoederen bezighouden. De gemeente wil er graag een kunstgrasveld van maken. FC Groningen wil dat het een natuurgrasveld blijft maar heeft wel een opening geboden.

In de gemeente wordt deze periode gesproken over de jaarrekening. Dit betekent dat er teruggeblikt wordt op 2023. Alle fracties zijn van mening dat de gemeente op de goede weg is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Maar er zijn ook zorgen. Zo gaat het bijvoorbeeld over sportpark Corpus. Op dit park is er sprake van een fors ruimtegebrek. Het idee is om veld vijf om te toveren in een kunstgrasveld zodat er intensiever gebruik van kan worden gemaakt. Jalt de Haan van het CDA: “Het afgelopen jaar is een pittig jaar geweest voor het park. Er is toegezegd dat veld vijf een kunstgrasveld gaat worden maar ondanks dat zijn de werkzaamheden nog niet begonnen. De FC heeft afgelopen week een brief gestuurd waarin staat dat het veld een grasveld blijft. Wel geeft men aan onder bepaalde voorwaarden mee te willen werken als er een alternatief wordt geboden.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Er is een contract met de FC”

Volgens wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport is er geen onduidelijkheid over de intenties vanuit het College. “We hebben al eerder een kredietaanvraag aangeboden om er een kunstgrasveld van te maken maar er is een contract met de FC over het gebruik van veld vijf. De voetbalclub heeft afgelopen week een tegenvoorstel gedaan. Zij willen eigenlijk geen omzetting naar kunstgras. Dat voorstel nemen wij in behandeling en wij gaan ons daar nog op beraden.”

Jalt de Haan (CDA): “Er werd klip en klaar uitgelegd dat het een kunstgrasveld gaat worden”

Toch leidt deze reactie tot onduidelijkheid. De Haan: “Eerder hebben wij een brief van het College ontvangen waarin toch wel klip en klaar werd aangeven, zo werd het ook door verenigingen geïnterpreteerd, dat veld vijf een kunstgrasveld gaat worden. Dat moet vanaf komend seizoen gaan gebeuren maar ik snap niet hoe dat gerealiseerd moet gaan worden als de zomerstop begint en het nieuwe seizoen voor de deur staat. Over de contractuele afspraken hebben wij nooit iets gehoord.”

Wethouder Inge Jongman: “We hebben het contract te respecteren”

Jongman: “Er zijn hier heel veel gesprekken over geweest. Het was soms ook heel lastig om hier met de FC een gesprek over te initiëren, ik zeg dat maar even eerlijk. Sinds de kredietaanvraag was goedgekeurd hebben wij gezegd dit willen wij daar realiseren. Dus geen twijfel op dat punt. We hebben ook de verenigingen op het park in dat proces meegenomen. Op een gegeven moment komt dan dat contract op tafel. Als we het juridisch netjes af willen werken dan hebben we dat contract te respecteren waarbij de FC nu een tegenvoorstel heeft gedaan. Daar moeten we het over hebben.”

Extra natuurveld

Uit dit tegenvoorstel blijkt dat de FC bereid is om veld vijf onder voorwaarden in te leveren. Tot de FC definitief afscheid gaat nemen van Corpus wil men binnen de gemeentegrenzen een extra natuurveld toegewezen krijgen. De gesprekken met de gemeente moeten uiteindelijk leiden tot het opzetten van een nieuw trainingscomplex voor de FC.