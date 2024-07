Veel belangstelling voor Timmerdorp: “Minimaatschappij waar kinderen een gemeenschap vormen”

Timmerdorp 2023. Foto: Kimberley Blaak.

Nog een paar weekjes wachten en dan begint op het Westpark Timmerdorp Groningen. De organisatie vertelt dat er al veel belangstelling is en dat één van de vier periodes inmiddels is uitverkocht.

“Dit jaar organiseren we vier keer drie dagen een timmerdorp”, vertelt Frans Kerver. “De eerste periode begint op 14 augustus. De laatste periode vindt in de laatste week van de zomervakantie plaats. Traditioneel zijn de kaarten voor die laatste week snel uitverkocht. Voor de andere periodes hebben we nog wel wat kaarten beschikbaar. Het timmerdorp sluiten we dit jaar af met een groot slotfeest op zaterdag 31 augustus. Alle deelnemers, hun familie en vrienden mogen dan langskomen om er een geweldig feest van te maken.”

“Een minimaatschappij”

Timmerdorp Groningen wordt voor de elfde keer gehouden. Tot 2022 werd het gehouden op het voormalige Suikerunieterrein. Vorig jaar nam Tuinindestad het evenement over waarbij er op een groot open veld volop gebouwd kan worden. “Maar er is meer dan alleen hamers en spijkers. Als je het timmeren even moe bent, dan kun je even bijkomen in de Chilltent of kun je knutselen in de Creatent. Een potje voetballen kan ook. Timmerdorp is drie dagen een minimaatschappij, waar kinderen met elkaar de gemeenschap vormen. Dit jaar bouwen we het dorp rond de gemeenschappelijke moestuin. Elke dag eten we tussen de middag met zijn allen, geen boterhammen met hagelslag, maar dikke borden pasta of roti. Tussendoor ‘bakkerellen’ we zelf de koek en snoep. Kinderen die van koken houden zijn dus ook van harte welkom.”

Vrijwilligers gezocht

Voor de eerste en vierde periode zijn voldoende vrijwilligers gevonden om het evenement in goede banen te leiden. “Voor periode twee en drie kunnen we nog wel bouwbegeleiders gebruiken. Lijkt het je leuk om ons te helpen, meld je dan aan via de website. Zit je al op de middelbare school, dan kan je je ook aanmelden als assistent bouwbegeleider.” Kinderen die mee willen doen, kunnen zich ook aanmelden via de website.

Een overzicht van de periodes:

periode 1, woensdag 14 t/m vrijdag 16 augustus

periode 2, maandag 19 t/m woensdag 21 augustus

periode 3, vrijdag 23 t/m zondag 25 augustus

periode 4 is uitverkocht