Van 21 t/m 28 augustus weer Kermis op Grote Markt

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De kermis rond Groningens Ontzet keert terug op de Grote Markt. De kermis duurt dit jaar acht dagen. Dat meldt de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken.

Het feestprogramma rond Bommen Berend moest het een aantal jaren zonder de kermis doen, eerst vanwege de coronacrisis en later door de reconstructie van de Grote Markt. Dat gemis wordt dit jaar ingehaald, want de kermis duurt dus maar liefst acht dagen, van woensdag 21 t/m woensdag 28 augustus.

Ook veel andere evenementen op 28 augustus volgen de traditie: de paardenkeuring op de Ossenmarkt, de Groote Maaltijd in de Akerk en het vuurwerk in de Zuiderhaven. Het Noord Nederlands Orkest speelt op dinsdagavond 27 augustus op de Ossenmarkt en Radio NL staat de dag erna op de Vismarkt, voor liefhebbers van het Nederlandstalige lied.

Het Museum aan de A presenteert opnieuw het Bommen Berend Jeugdtheater, over het ontzet van de stad in 1672. De RUG opent de deuren van het Academiegebouw en er zijn flitscolleges met als thema Vrijheid en Veerkracht. Jelle Brandt Corstius spreekt daar de traditionele 28 augustus rede uit.

Op 26 augustus is er nog de zogeheten ‘Beno Hofman Lezing’ in de Doopsgezinde Kerk in Oude Boteringestraat, over de geschiedenis van Groningen.