UMCG zet recycle-ambitie voort met honderden kilo’s gerecycled afval per jaar

Foto: UMCG

Na een pilot van twee jaar tekent het Universitair Medisch Centrum Groningen een nieuw samenwerkingscontract met Reniwi en GreenCycl voor het inzamelen en het laten recyclen van medisch afval.

Jaarlijks recyclet het UMCG 550 kilo aan metalen instrumenten en 150 kilo aan kunststof doeken. Volgens het ziekenhuis is dat vier keer meer afval dan aan het begin van de pilot.

Het afval wordt ingezameld door afvalverwerker Reniwi. Het bedrijf GreenCycl maakt van de grondstoffen vervolgens nieuwe producten, die soms ook weer in het ziekenhuis te gebruiken zijn. Voorbeelden hiervan zijn instrumentenopeners, bedbakjes, taperolhouders en nagelschrapers.

“Door deze afvalproducten uit de reguliere afvalstroom te halen, voorkomen we dat ze verbrand worden en dus verloren gaan”, vertelt duurzaamheidsmanager Charlotte Kumm.

Met 7% van de totale CO2-uitstoot is de zorg volgens het UMCG één van de meest vervuilende sectoren in Nederland. Het ziekenhuis wil niet wachten tot 2050, maar stelt voor zichzelf als doel om in 2035 circulair en klimaatneutraal te zijn.