Uitslaande brand in nieuwbouw achter hoofdstation

Achter het hoofdstation in Groningen is in een nieuwbouwpand brand uitgebroken. Er is een stevige rookontwikkeling. De brandweer is inmiddels aanwezig.

Het pand aan de Achterweg is in aanbouw het wordt een busstation. Volgens een woordvoerder van de brandweer woedt het vuur op meerdere plaatsen onder het dak.

Er rijden geen treinen richting Europapark en er is een NL Alert verspreid in de binnenstad. Hulpdiensten vragen om niet te komen kijken, uit de rook te blijven en ramen en deuren in de buurt te sluiten.