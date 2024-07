Twee mannen mishandelen slachtoffer tijdens straatroof in Papengang

Foto: Joeyt / Wikimedia Commons

De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige straatroof, die afgelopen donderdagnacht plaatsvond op het pleintje in de Papengang.

Rond 01.15 uur werden meerdere goederen van het slachtoffer gestolen door twee mannen. Tijdens de straatroof werd het slachtoffer ook mishandeld.

Wie in de buurt was en iets gezien heeft van de straatroof, kan contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met telefoonnummer 0900-8844. Anoniem tippen kan via 0800-7000. Een DM via Instagram aan het politieteam Groningen-Centrum kan ook. Vermeld bij tips altijd het zaaknummer 2024172155.