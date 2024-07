Twaalf personen betrokken bij vechtpartij, tiener aangehouden met groot kapmes

Foto: 112groningen.nl

Op het Gedempte Zuiderdiep ter hoogte van een supermarkt heeft zaterdagavond een vechtpartij plaatsgevonden. Agenten hebben twee personen aangehouden.

De vechtpartij vond plaats rond 21.00 uur. “Bij het incident waren rond de twaalf personen betrokken”, schrijft de politie op sociale media. “Op de locatie hebben wij een 15-jarige jongen uit de gemeente Tynaarlo aangehouden. Hij had een kapmes bij zich van dertig centimeter.” Het wapen is in beslag genomen en de tiener wordt zondag verhoord op het politiebureau. Korte tijd later werd er op de Carolieweg een tweede verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond.

Een nieuwsfotograaf vertelt dat er zaterdagavond veel politie op de been was. Volgens de fotograaf ging het om een ruzie tussen twee verschillende groepen. De politie doet verder onderzoek in de zaak.