Tristan (5) uit Frankrijk is de 50.000ste bezoeker van de Kinderbiënnale in Groninger Museum

Foto: Sietse Veenstra voor het Groninger Museum

Samen met zijn ouders en zijn zusje bezocht de Franse Tristan (5) dinsdagmiddag de Kinderbiënnale in het Groninger Museum. Bij binnenkomst werd Tristan verrast door directeur Andreas Blühm, want Tristan was de 50.000ste bezoeker van de tentoonstelling.

Tristan kreeg voor deze eer een Kinderbiënnale-goodiebag en mocht, samen met ouders Aurélien en Anne-Laure en zusje Mélusine, een feestelijk taartje eten in het Museumcafé.

De familie Bésanger-Try kwam naar het Groninger Museum tijdens hun vakantie. Ouders Aurélien en Anne-Laure vonden het museum via internet en waren direct enthousiast. Met de kinderen wilden ze graag naar de Kinderbiënnale, waar Tristan en zijn zusje Mélusine (18 maanden) de hele dinsdag plezier hadden.

De Kinderbiënnale is nog tot 3 november te zien in het Groninger Museum