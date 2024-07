Treinvrije periode in augustus wordt aangegrepen voor archeologisch onderzoek op Hoofdstation

Bij het Hoofdstation wordt de komende week archeologisch onderzoek gedaan. Vanaf komende zaterdag rijden er ruim een week lang geen treinen richting Groningen Europapark. Deze werkzaamheden worden aangegrepen om op de busbuffer onderzoek te doen in de grond.

Tijdens de periode van werkzaamheden wordt gewerkt aan de sporen en de perrons. Aanpak Ring Zuid gaat de restanten van het viaduct zuidelijke ringweg bij de Verlengde Lodewijkstraat verwijderen. Op de huidige plek van de busbuffer, waar buschauffeurs met hun voertuigen wachten op de volgende rit, komt in de toekomst de toerit van de busonderdoorgang te liggen. “Voor we met deze onderdoorgang aan de slag kunnen is archeologisch onderzoek nodig”, laat Groningen Spoorzone weten. “Op basis van dit onderzoek kunnen we inschatten welke archeologische waarde we kunnen aantreffen en welke maatregelen nodig zijn voor we kunnen beginnen met het bouwen van de busonderdoorgang.”

Zes boringen

In totaal gaat aannemer Strukton Civiel zes boringen doen tot een maximale diepte van 4,5 meter. “Dit gebeurt zoveel mogelijk verspreid over het terrein, zodat er een duidelijk beeld van de gehele locatie ontstaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd met geluidsarm materieel. Dat betekent dat de overlast voor de omgeving minimaal is.”

Fiets

Tijdens de treinvrije periode, van 3 tot en met 11 augustus, rijden er geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark. Vervoersbedrijven NS en Arriva raden reizigers aan om op de fiets naar het Europapark te komen om daar vervolgens de treinreis te beginnen.