Tot het weekend zonnig, droog en zomers

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zomer tapt inmiddels uit een ander vaatje tijdens de tweede week van de schoolvakanties. Ruggetjes van hoge druk zijn sterker, waardoor storingen met regen minder kans maken, de zon vaker schijnt en er warmere lucht wordt aangevoerd. Dat meldt weerman Johan Kamphuis,

Dinsdag zijn er flinke perioden met zon en schuiven er soms wat dunne wolken over. Het blijft droog en het wordt zeer warm, rond 27 of 28 graden. De wind komt uit noord tot noordoost is zwak of matig, kracht 2 tot 3. In de nacht is het helder en koelt het af tot omstreeks 13 graden.

Woensdag is het met 24 graden wat minder warm, maar nog altijd volop zomers. Ook dan zijn er flinke perioden met zon, naast af en toe wat bewolking. Het blijft droog en de noordoostelijke wind is matig, kracht 3 tot 4.

De rest van de week wordt het 22 tot 24 graden, wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het waarschijnlijk droog. Tijdens de nachten koelt het af naar een graad of 13. Pas zaterdag neemt de kans op een paar buien weer toe.