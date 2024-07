Tom Röfekamp: “Ik wilde met dit nummer de herinnering aan mijn vader in leven houden”

Tom Röfekamp is een hiphopartiest, die zingt in het Engels, onder de artiestennaam Not Sure. Dat hij nu een nummer in het Nederlands doet, dat is niet zomaar, zo laat hij weten. Hij doet dit onder artiestennaam Tomas.

De single is opgedragen aan zijn vader, die ernstig ziek was. Hij leed aan een ernstiger vorm van slokdarmkanker. Samen hadden ze tijdens die periode van ziekte gesprekken. Daar kwam onder meer naar voren dat zijn vader doodsbang was om vergeten te worden. Daarop besloot Tom zo snel als hij kon een nummer te maken. Vooral zijn vader te gedenken is voor Tom de hoofdzaak.

Hij deed dit onder de artiestennaam Tomas en het nummer heet “Dansen op Zee”. De titel – en ook het refrein – is een speelse verwijzing naar Dansen aan Zee van BLØF, het favoriete nummer van zijn vader.

Hij vertelt in dit interview over zijn vader, die helaas inmiddels overleden is en het schrijven van het nummer. Daarnaast is het doel om hiermee ook geld op te halen voor de maag-darm-leverstichting, dit doet hij door de digitale versie van het nummer te verkopen en daar eventueel een extra bedrag te doneren. Dit kan op deze pagina.