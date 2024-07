Tika de Jonge tekent voor nog eens twee jaar bij FC Groningen

Tika de Jonge - Foto via FC Groningen

Tika de Jonge staat tot de zomer van 2026 onder contract bij FC Groningen. Dat maakte de club vrijdagmiddag bekend.

De 21-jarige had nog een verbinding tot medio 2025 bij FC Groningen. Het komende seizoen zou het ‘optiejaar’ zijn in het contract van De Jonge, nadat de club deze in maart lichtte. De club liet toen al weten De Jonge langer aan zich te willen binden. Dat is nu gebeurd.

Middenvelder De Jonge kwam in de zomer van 2020 over van NAC Breda. De Zeeuw maakte afgelopen seizoen zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde tot nu toe 11 officiële wedstrijden in de Groningse hoofdmacht.

“Ik ben hartstikke trots. Ik kijk er naar uit om in de Eredivisie te spelen, ook dat is iets waar je jaren naartoe werkt”, vertelt De Jonge. “Sinds mijn twaalfde heb ik alles over gehad voor het voetbal, eerst bij NAC Breda en op mijn 17e heb ik de weloverwogen stap naar FC Groningen gemaakt. Ik ben van geboorte dan weliswaar geen Groninger, maar woon en voetbal hier al wel vier jaar. Ik kan mij dan ook zeker identificeren met Groningers en ben er trots op de stap vanuit de Opleiding richting de eerste selectie nu echt te hebben gemaakt.”