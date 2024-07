Thijs Oosting tekent voor drie seizoenen bij FC Groningen

Thijs Oosting - Foto via FC Groningen

De geruchten gingen maandag al rond in Tilburg en tijdens de presentatie van de kersverse FC-directeur Frank van Mosselveld in de Euroborg. Dinsdagochtend is de kogel definitief door de kerk: Thijs Oosting tekent een contract bij FC Groningen.

De middenvelder tekent een verbintenis voor drie seizoenen plus nog een optiejaar. De Drent staat dinsdag voor het eerst op het trainingsveld met zijn nieuwe teamgenoten. Wat FC Groningen heeft betaald om het contract van Oosting in Tilburg af te kopen, is niet bekend gemaakt.

“Ik ben hartstikke blij met deze stap”, vertelt Oosting, zoon van FC Twente-trainer Joseph Oosting. “De bijnaam is niet voor niets de Trots van het Noorden en ik kom hier redelijk uit de buurt dus dan is het heel mooi om voor deze club te mogen spelen. Ik werd direct enthousiast toen de interesse op gang kwam. De gesprekken met onder andere de trainer gaven me een goed gevoel. FC Groningen heeft een speelstijl die mij goed past dus ik heb het gevoel dat het een goede match is.”

De Emmenaar maakte in 2020 zijn profdebuut bij AZ, waar hij slechts drie keer in actie kwam. De middenvelder werd verhuurd aan RKC, waar zijn vader Joseph Oosting destijds de trainer was. Een jaar later ging de 24-jarige Oosting van Waalwijk naar Tilburg, waar hij voor vierenhalf jaar tekende bij Willem II. In zijn eerste seizoen in Tilburg kampte Oosting met een zware knieblessure, maar het afgelopen anderhalf jaar kwam de middenvelder 46 keer in actie voor Willem II, met 13 goals en 7 assists achter zijn naam.