Theatergroep Lentis zoekt nieuwe spelers: “Toneel werkt heel goed om onderwerpen bespreekbaar te maken”

Theatergroep Foolcolor van Lentis is op zoek naar nieuwe spelers. Binnenkort staan er voorstellingen van Kim & Elena op het programma. Regisseur Ine Paulien Weijer is op zoek naar mensen die een rol kunnen vervullen.

Hoi Ine Paulien! Een zoektocht naar nieuwe theaterspelers dus?

“Dat klopt. De voorstelling Kim & Elena hebben we inmiddels drie keer op de planken gebracht. Maar wat er soms speelt is dat spelers vertrekken. In de afgelopen periode zagen we bijvoorbeeld onze hoofdrolspeler vertrekken. Ja, en dan heb je toch wel een probleem. De afgelopen dagen hebben we hard gewerkt waardoor we nu in ieder geval weer iemand hebben die de hoofdrol kan spelen. Maar we zijn druk op zoek naar mensen die bijrollen kunnen spelen. Dus als het je leuk lijkt om op het toneel te staan en je hebt een ggz- of verslavingsachtergrond, dan ben je van harte welkom door mij een mail te sturen.”

Een hele specifieke zoektocht waarbij het goed is om even stil te staan bij wie jullie zijn. Wat is Foolcolor precies?

“We zijn een dagbesteding die bedoeld is voor cliënten en voormalige cliënten van Lentis. We brengen voorstellingen op de planken over onderwerpen die Lentis aangaan. Enkele jaren geleden hebben we bijvoorbeeld een stuk gespeeld over borderline en over euthanasie. De stukken schrijf ik zelf. Het zijn dus onze eigen voorstellingen. Voor zoiets verdiep ik mij eerst in het onderwerp waarbij ik samenwerk met deskundigen. Ik doe onderzoek, ik doe interviews. En dat leidt dan tot een stuk dat bijvoorbeeld gebracht wordt tijdens symposia of bijeenkomsten. Het toneel is een heel mooi middel om zulke, soms best wel hele zware, onderwerpen te brengen, waarbij het helpt om een gesprek of discussie aan te zwengelen of de vinger op de juiste plek te leggen.”

Moeten de mensen die jullie zoeken enige toneelervaring hebben?

“Nee. Het enige dat belangrijk is, is dat ze volwassen zijn en dus een achtergrond hebben in de ggz- of verslavingszorg. Wanneer mensen zich aanmelden volgt er eerst een intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt beoordeeld of het iets is en welke rol dan zou passen bij de persoon. Stel dat iemand vroeger gedanst heeft dan is het leuk om zo iemand daar op in te zetten. Uiteindelijk is wat wij doen heel waardevol. Mensen die voetstappen hebben liggen binnen de ggz hebben niet altijd veel vertrouwen in zichzelf door de kwetsbaarheden die ze hebben. Als je dan samen als groep iets moois neerzet, dan is dat heel goed voor het herstel en het zelfvertrouwen.”

Je vertelde over de voorstelling Kim & Elena. Wat is dat voor voorstelling?

“Kim & Elena gaat over twee vrouwen die de regie op hun leven dreigen te verliezen. Het zijn twee verwarde vrouwen die jij en ik tegen zouden kunnen komen in Stad. Doordat ze de regie dreigen te verliezen gaan ze een gevaar vormen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. Aanleiding voor het schrijven van dit stuk is een conferentie die in januari plaatsvond. Deze conferentie stond in het teken van mensen met onbegrepen gedrag. Verschillende instanties die in deze keten actief zijn, die als doel hebben om deze mensen te helpen, kwamen met elkaar afstemmen hoe ze het beste die zorg kunnen afstemmen.”

Een goede communicatie onderling dus?

“Klopt. Wat je wilt voorkomen is dat als er een bepaald probleem wordt gesignaleerd dat een organisatie niet zegt, oh, dat is niet mijn pakkie-an. En voor de duidelijkheid: we hebben het nu echt over ernstige crisissituaties. Mensen die bijvoorbeeld dreigen om hun huis op te blazen of iemand om het leven willen brengen. Dreigende zaken waarbij je leest en hoort dat het dreigt mis te gaan. Hoe acteer je daarop, hoe ga je daar mee om? En dat is wat we met de voorstelling inzichtelijk willen maken.”

In de media gaat het regelmatig over ‘onbegrepen gedrag’. Een term die inmiddels verworden is tot een soort containerbegrip, terwijl de problematiek die er achter schuil gaat heel breed kan zijn. Zou het niet een idee zijn om dit stuk aan zoveel mogelijk mensen aan te bieden?

“Wat we nu doen is dat we vooral de voorstelling spelen op symposia, congressen en bijeenkomsten. De volgende voorstelling vindt bijvoorbeeld in september plaats. Daarnaast spelen we het stuk ook in het Grand Theatre. Maar ik ben het wel met je eens. Het zou bijvoorbeeld heel waardevol kunnen zijn voor aankomende studenten die een opleiding gaan volgen in de gezondheidszorg. En als je het hebt over de inwoners in de gemeente. Ja. Een tournee zou bijvoorbeeld best wel een goed idee kunnen zijn. Ik denk echt dat het helpt om problemen bespreekbaar en inzichtelijk te maken.”

Tot slot. Mensen die interesse hebben. Waar moeten zij rekening mee houden? Hoe vaak wordt er gerepeteerd?

“Wij oefenen elke woensdag van 12.00 tot 16.00 uur. De voorstellingen worden vaak gespeeld overdag, omdat dan de symposia plaatsvinden. Wat we regelmatig doen is dat in de aanloop naar een voorstelling we ook op vrijdag of zaterdag nog even repeteren. Om goed en beslagen ten ijs te komen.”

Mensen die interesse hebben om een rol te gaan spelen in de theatergroep van Lentis kunnen via de mail contact opnemen met Weijer.