Tennisvereniging GLTB gastheer nationaal toernooi dat moet uitwijken naar Kardinge

Foto: Johannes Rienks. Tennistoernooi GLTB.

Tennispark de Vorenkamp van GLTB in Helpman is voor de tweede keer de gastheer van het nationaal ranglijst toernooi.

Dit is een toernooi dat speciaal georganiseerd is voor de subtop in het tennis in Nederland. Niet alleen kunnen deelnemers de strijd aan gaan met tennissers van ongeveer hetzelfde niveau, er zijn ook punten te verdienen.

Die zijn voor de ranglijst van de nationale tennisbond. Op die lijst staan de beste tennissers van Nederland.

Plek 30

“Ik hoop vandaag opnieuw opnieuw te winnen”, zegt de Groningse Amber Maalderink. “Dan zien we verder wel hoe het gaat. Ik sta nu rond plek 30 en dat is voor mij wel goed”.

Regen

Het publiek wist de wedstrijd ook te vinden. “Het was gisteravond heerlijk vol”, aldus toernooi-directeur Henk Willem Pol. Maar de regen gooit roet in het eten. “We hebben wel vaker regenedities gehad, maar dat je het op de vrijdag en zaterdag niet zo best hebt is erg moeilijk voor de toernooi-organisatie. We wijken daarom uit naar Kardinge. Dat is minder gezellig en er komt minder publiek, maar anders komen we zondag in de problemen”.

De laatste wedstrijden op het toernooi zijn op zondag.