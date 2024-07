Temperatuur blijft stijgen tijdens aanstaande zomerse dagen, daarna keert wisselvalligheid terug

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen lijkt het even of de zomer echt terugkeert in Groningen, met stabiel, droog en steeds warmer weer. Maar schijn bedriegt, want weerman Johan Kamphuis denkt dat het na zaterdag uit is met de zomerpret.

Donderdag is er nog niets aan de hand, met zomerse warmte en flink wat zon. Slechts af en toe trekt er wat bewolking over. Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden. De zwakke of matige wind draait van het zuidwesten naar het noorden. Vrijdag wordt het nog wat warmer, met maximaal 28 graden op de thermometer. Het is dan droog en vrij zonnig, bij een zwak windje uit het zuidoosten.

Zaterdag wordt het tropisch met 30 graden. Er is flink wat zon, maar later op de dag neemt de bewolking toe. Verder is het broeierig en staat er weinig wind. Het is de inmiddels bekende voorbode voor onweersbuien, die in de nacht naar zondag over trekken. Daarna koelt het af. Zondag is de wind naar het noordwesten gedraaid en komt het kwik niet hoger dan 21 of 22 graden, met nog steeds kans op een paar buien.

De eerste week van de vakantie moet Groningen doen met gematigd zomerweer. Volgens Kamphuis is die term op sommige dagen soms zelfs ietwat optimistisch. Het kwik komt meestal uit rond 20 graden, maar zou soms ook wat lager kunnen uitvallen. De zon schijnt elke dag wel even, maar er valt ook bijna dagelijks een bui.