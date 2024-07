Tante Toos week gesloten vanwege vernieuwen kluisjes

Foto: Google Maps

Tante Toos in de Poelestraat is vanaf zondag een week gesloten. In deze periode worden de kluisjes vervangen door nieuwe, modernere exemplaren.

“Geen stress, alles wat dit weekend is blijven liggen zullen wij netjes bewaren. Wil je wat ophalen of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op”, laat Tante Toos weten. Tante Toos Stadskluisjes zag in 2017 het levenslicht. Tijdens een avondje stappen kun je er een kluisje huren om je jas of andere waardevolle spullen tijdelijk in op te bergen. Een kluisje huren is mogelijk met behulp van een mobiele telefoon en een pinpas waarmee je contactloos kunt betalen. Behalve in Groningen vind je Tante Toos ook in Hengelo.

In het pand staan zo’n negenhonderd kluisjes die de komende dagen vervangen gaan worden. Sikkom meldt dat ze afgeschreven zijn. Ze maken plaats voor nieuwe kluisjes die uitgerust zijn met moderne beveiliging. Hierdoor zijn mensen die hun spullen straks in de kluisjes stoppen beter beschermd tegen diefstal. De oude kluisjes worden volgens Sikkom gratis weggegeven. Op zondag kunnen geïnteresseerden tussen 12.00 en 17.00 uur langskomen om een kast te bemachtigen. De kluiskasten zijn twee meter hoog, zeventig centimeter breed en vijftig centimeter diep.

Vanaf 5 augustus is Tante Toos weer geopend.