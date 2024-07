Tabak vanaf vandaag verdwenen uit supermarkt, tabakszaken krijgen fors meer klanten

Vanaf maandag mogen supermarkten geen tabak meer verkopen. Deze maatregel is bedoeld om roken te ontmoedigen. Lucas Minke, eigenaar van de vestiging gemakswinkel Primera aan de Nieuwe Ebbingestraat, merkt al een flink toename in het aantal klanten die tabak komen kopen.

“Het is veel drukker bij ons”, zegt Minke. “Vanaf 2 januari is het al druk, omdat wij tussen twee supermarkten zitten die vrijwillig vanaf 1 januari zijn gestopt met de verkoop van tabak. De verkoop van sigaretten is verdrievoudigd, en ook tabak en sigaren laten een forse groei zien.”

Minke ziet ook dat de toegenomen klantenaantallen leiden tot meer verkoop van andere producten zoals lectuur, wenskaarten, aanstekers, en andere niet-voedingsproducten.

‘Niemand weet het precies, en dat maakt het onduidelijk’

De nieuwe regelgeving stelt dat winkels vanaf 1 juli geen tabak meer mogen verkopen als ze hoofdzakelijk gericht zijn op de verkoop van eet- en drinkwaren, wat ook avondwinkels omvat. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft laten weten dat bij twijfelgevallen de uitstraling van het bedrijf wordt meegenomen in de beoordeling.

“Ik vind het een prima regel, maar het is onduidelijk wat precies ‘hoofdzakelijk’ betekent en waar de grens ligt,” zegt Minke. “Een supermarkt is duidelijk, maar is een avondwinkel een supermarkt? Hangt dat af van de omzet of van het aantal vierkante meters? Niemand weet het precies, en dat maakt het onduidelijk.”

Vijftien klanten per uur extra

Bij tankstations stopt de verkoop van tabak in 2030. Gemakswinkels als die van Minke hoeven pas in 2032 te stoppen met de tabaksverkoop. Dan mag tabak alleen nog worden verkocht bij speciaalzaken.

Voor gemakswinkels als die van Minke is het verbod op tabaksverkoop in supermarkten niet slecht. Het levert Minke ongeveer 15 extra klanten per uur op.“Ik ben niet van plan te stoppen met de verkoop van tabak, in ieder geval tot 2032”, besluit Minke. “Dan worden de regels weer anders, maar dat duurt nog acht jaar. Of het huidige kabinet nog iets gaat wijzigen, zullen we zien,”