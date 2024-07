Sterrebos swingt op muziek van VENcE en The 4Horsemen: “Jong en oud weten we te verbinden”

Foto: Rieks Oijnhausen

De editie van SterrebosLive in de muziekkoepel in het Sterrebos is zondag een succes geworden. Volgens Annet Geerts werd er volop geswingd en gedanst.

Hoi Annet! Ik kan me voorstellen dat jullie in de uren voorafgaand wel een beetje zenuwachtig zijn geweest …

“Dat zijn we zeker. In de ochtend beginnen we met opbouwen. Onze techniekmensen hadden voor de zekerheid alle geluidsapparatuur goed ingepakt. Het zal je maar gebeuren dat tijdens de optredens er een flinke bui valt. Het laatste wat je wilt is dat dure apparatuur kapot gaat. Maar uiteindelijk hebben we heel veel geluk gehad. Op een paar spatjes na bleef het droog. Er brak zelfs even een waterig zonnetje door. We kunnen terugkijken op een hele mooie middag.”

Tijdens SterrebosLive treden er in de muziekkoepel verschillende bands op. Eén van de bands die jullie hadden uitgenodigd was VENcE …

“Deze band staat onder leiding van zanger en gitarist Jos de Vries. Wat ze doen is heel bijzonder. Hun bezetting bestaat bijvoorbeeld uit een cello, accordeon en piano. Dan klinkt het weer heel folkpopachtig, dan is het weer rockachtig. Soms klinkt de muziek zigeunerachtig. Op andere momenten is het weer punkachtig. Ze hebben een heel mooi optreden neergezet. En ze hadden ook nieuws. Het was de laatste keer dat ze onder de naam van VENcE optraden. Ze gaan verder onder een nieuwe naam waarbij ze vermoedelijk een andere weg in gaan slaan. Maar het mooie is dat ze als band wel bij elkaar blijven.”

Daarna stond er een optreden van Papaformigas gepland …

“Daar hadden veel mensen zich op verheugd. Maar dat ging niet door. Een aantal dagen geleden kregen we een berichtje dat deze band te maken heeft met ziekte en dat ze niet konden komen. In onze commissie zijn we daarom hard op zoek gegaan naar een alternatief. Nu is het voordeel dat we dit evenement al heel wat jaren organiseren. Er zijn daarom veel contacten. We hebben contact gelegd met The 4Horsemen en zij waren graag bereid om te komen. En ook zij hebben een heel mooi optreden neergezet.”

The 4Horsemen zit vooral in de blueshoek hè?

“Klopt. Ze zijn actief sinds 2005 en hebben de afgelopen twintig jaar op diverse podia in Nederland, Duitsland, België en zelfs Ierland opgetreden. Ze brengen energieke blues. Vanmiddag hebben ze verschillende eigen nummers gebracht maar ook wat covers van Cuby & the Blizzards. En dat viel in de smaak. Tijdens het optreden werd er door het publiek volop gedanst.”

Iedere editie van SterrebosLive mondt uit in een succes. Hoe is dat te verklaren?

“Ik denk dat het met de locatie te maken heeft. Die is heel prettig en idyllisch. En het is ook de setting. Je kunt lekker muziek luisteren, je kunt met mensen praten en er zijn verschillende foodtrucks waar je een hapje en drankje kunt krijgen. Zo hadden we vanmiddag foodtrucks waar koffie, pizza en ijs te verkrijgen was. En die formule slaat aan. De meeste mensen die ons bezoeken zijn rond de vijftig jaar of wat ouder. Maar we zien ook dat veel jongeren ons bezoeken. Enerzijds komt dat door de bands die optreden. Die nemen hun eigen fanschare mee. Maar anderzijds zien we ook jongeren die individueel komen kijken. En daar zijn we blij mee. We weten jong en oud te verbinden.”

Heeft het succes met het moment te maken? Komende vrijdag begint de zomervakantie voor de schoolkinderen. Dit is eigenlijk het ideale moment om elkaar nog even te ontmoeten voor mensen op reis gaan …

“Dat zou heel goed kunnen. Maar ook het weer speelt mee. Ik sprak vandaag met verschillende mensen die vertelden dat ze blij waren om hier even naar toe te kunnen. Ze zitten vanwege de regen veel in huis en vinden dat niet leuk. Ze hadden zich iets anders voorgesteld van de zomer.”

De volgende editie van SterrebosLive vindt plaats op zondag 11 augustus. Dan treden Celtann en Plainwoods op.