Steeds meer verdenkingen in sextortion-zaak: man uit Borculo ook verdacht van twee verkrachtingen in Stad

Twee verkrachtingen in Groningen en ‘sextortion’ tegen een aanzienlijk aantal meisjes en vrouwen uit Nederland. Dat is het minimale wat het OM denkt ten laste te leggen aan een 31-jarige man uit Borculo. De man stond vrijdag in de Groningse rechtbank in een inleidende zitting in de zaak.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag. De man wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno.

In april werd al bekend (DvhN) dat de man (geboren in Stadskanaal), die in januari werd gearresteerd, bij justitie op de radar kwam na een tip van een meisje uit Groningen. De man eiste naaktfoto’s van het meisje en als ze niet deed wat hij wilde, zou hij de foto’s die hij inmiddels had online zetten.

Het meisje deed geen aangifte, maar het OM ging wel op onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de man al sinds 2013 meisjes heeft verleid tot het versturen van naaktfoto’s, waarna hij hen afperste met dreigementen deze openbaar te maken. Slachtoffers moesten geld betalen of nieuwe ontuchtige opdrachten uitvoeren. Deze praktijken staan online bekend als ‘sextortion’.

De verdachte was zelf niet in de rechtbank aanwezig. Een datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak is nog niet bekend, omdat er nog steeds aangiftes en tips tegen de man binnenkomen bij het OM.