Foto Britt Gnodde

De loopbrug bij de Visserbrug wordt waarschijnlijk volgende week aangelegd. De gemeente laat weten dat er woensdag meer duidelijkheid is.

De Visserbrug is kapot en is bijna drie weken geleden weggehaald om bij de firma Rusthoven in de Scandinavische Havens gerepareerd te worden. Dat kan anderhalf tot twee jaar duren

Daarom komt er op de plek van de Visserbrug een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers waar ook schepen langs kunnen.