Stadspartij verontwaardigd over realisatie zonnepark Meerstad: “Er zijn grote risico’s”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is verontwaardigd over de besluitvorming rond het realiseren van een zonnepark van 175 hectare bij Meerstad. Een dag na het raadsbesluit verscheen er een advies van de Commissie MER waarin de gemeente gevraagd wordt om voorlopig nog geen besluit te nemen.

“Ik vind dit echt een dingetje”, vertelt raadslid Niels Hilboesen. “De bedoeling is dat er bij Meerstad-Noord een groot zonnepark, een hoog- en middenspanningsstation en een duurzame ecologische buffer aangelegd gaat worden. Dit is nodig om de doelen te behalen om in 20250 CO₂ vrij te kunnen zijn. Woensdag heeft de raad in meerderheid met deze plannen ingestemd. Mijn fractie was één van de partijen die tegen stemde. Donderdag verscheen er een rapport van de Commissie MER waarin geschreven wordt dat de gemeente de plannen voor Meerstad heeft aangepast en dat er een actualisatie van het milieueffectrapport nodig is om tot een goed oordeel te kunnen komen. De plannen hebben namelijk gevolgen voor de financiën, de waterwinning en de biodiversiteit. We kunnen concluderen dat de raad met iets heeft ingestemd waarvan we de gevolgen niet goed kunnen overzien.”

Overeenstemming met grondeigenaar

Terug naar afgelopen woensdag. Tijdens de raadsvergadering was wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) verheugd om te kunnen vertellen dat er overeenstemming is bereikt met een grondeigenaar. Broeksma: “Daar zijn we erg blij mee omdat we nu tien hectare toe kunnen voegen. Dit gaan we de bestemming ‘zonnepark’ geven.” Andrea Poelstra-Bos van D66: “Dit is een grote beslissing. Zonneparken hebben we hard nodig om straks zelf in hernieuwbare energie te kunnen voorzien. We zijn blij dat omwonenden in dit plan participeren en we hopen dat deze participatie er ook blijft.”

Rik Heiner (VVD): “We weten niet of we de zonnepanelen aan kunnen sluiten”

Rik Heiner van de VVD: “Mijn partij stemt tegen dit plan. We weten niet of we deze zonnepanelen straks überhaupt aan kunnen sluiten vanwege de netcongestie. Daarnaast is mijn fractie geen voorstander om weilanden vol te zetten met zonnepanelen. Wij vinden dit alleen kunnen er als er woningen of bedrijfsgebouwen onder staan.” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Wij zijn blij met het voorstel. Ook met het groene inrichtingsplannen zijn we zeer content.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Als ik iets zeg dan doe ik dat omdat ik weet dat er iets niet klopt”

Hilboesen en zijn fractie stemden woensdag ook tegen het voorstel: “Dit project heeft grote financiële risico’s en heeft risico’s voor het milieu- en watermanagement. Ik heb dit tijdens de vergadering ook aangegeven. En als ik iets zeg dan doe ik dat omdat ik weet dat er iets niet klopt of niet goed gaat. Dat is ergens op gebaseerd.” Het rapport van de Commissie MER bevestigt dat: “De plannen voor het Zonnepark Meerstad-Noord zijn aangepast. Zo gaat de hyperloop niet door en komt er voorlopig geen ander waterbeheer. Deze aanpassingen zijn nog niet goed verwerkt in het milieueffectrapport, daarom is een actualisatie nodig.”

“Actualisatie is nodig”

Naast een streep door de hyperloop gaat ook de vernatting van het gebied niet door. “De natuurinrichting van het groenblauwe raamwerk en de bufferzone is inmiddels samen met omwonenden uitgewerkt. Zo wordt nu gedacht aan het telen van blauwe bessen en hop en het houden van kippen en schapen tussen de panelen. Hierdoor is minder ruimte beschikbaar voor de eerder beoogde natuurontwikkeling. Ook in het aangevulde rapport ontbreekt belangrijke milieu-informatie.” Zo valt het de

commissie op dat de milieuonderzoeken en -beoordelingen in het aangevulde rapport niet overal zijn aangepast op de nieuwe inrichtingsplannen. “Ook is meer aandacht nodig voor netcongestie, omdat het nieuwe hoogspanningsstation niet voor 2028 gerealiseerd kan worden.” Daarom wordt geadviseerd om de gegevens te actualiseren en pas daarna een besluit te nemen.

“Schriftelijke vragen of een motie?”

Hilboesen: “Maar dat besluit hebben we dus al genomen. Terwijl er nu heel veel haken en ogen blijken te zijn.” Het raadslid wil het er ook niet bij laten zitten. “We zijn aan het nadenken wat we kunnen doen. Volgende week start het zomerreces. Gaan we schriftelijke vragen stellen? Of gaan we aan de slag met een motie. Daar gaan we de komende dagen over nadenken.”