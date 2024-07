Stadjers krijgen drie jaar cel voor overval op veilinghuis in Zwolle

Foto: Peter Denekamp (1Zwolle)

De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag twee mannen uit Groningen veroordeeld voor hun aandeel in de brute overval op een veilinghuis aan de Voorstraat in Zwolle.

Beide mannen kregen drie jaar celstraf opgelegd, meldt 1Zwolle dinsdagmiddag. Voor de 27-jarige Juëndro S. is een half jaar van deze straf voorwaardelijk. Luciano C. uit Stad moet twee maanden minder lang brommen. Ook een 25-jarige man uit Schiedam werd veroordeeld voor zijn rol in de overval. Ook hij kreeg drie jaar celstraf opgelegd, met een half jaar voorwaardelijk.

Beide mannen moeten de eigenaresse van het veilinghuis ook ruim 16.000 euro aan schadevergoeding betalen. Drie andere verdachten, een man en een vrouw uit Groningen en een man uit Delfzijl, werden vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Tienduizend euro aan sieraden weggegrist uit vitrine

De overval vond vorig jaar november plaats bij een veilinghuis aan De Voorstraat in de hoofdstad van Overijssel. Een van de twee Stadjers, de nu 26-jarige Luciano C, bestuurde de scooter waarmee hij en de Schiedammer naar het veilinghuis reden. De Schiedammer sloeg de pui in met een moker en griste voor zo’n tienduizend euro aan sieraden uit de vitrine. De eigenaresse stormde naar buiten en sloeg met een krukje in op de Stadjer. De Schiedammer gaf de vrouw vervolgens een duw waardoor ze ten val kwam.

Daarna vertrok het tweetal op de scooter. Deze scooter werd in een park gedumpt en in brand gestoken door een andere Groninger, de 27-jarige Juëndro S. uit Stad. Hij is, zo stelde het OM twee weken geleden, de bedenker van de overval. In zijn auto, bestuurd door zijn vriendin, werd de buit terug naar Groningen gereden. De twee mannen die de overval pleegden, werden kort na de overval aangehouden na een achtervolging over de N50 bij Kampen. Twee weken na de overval werd ook de 27-jarige Stadjer gearresteerd.

Vrijspraak voor drie medeverdachten

Ook zijn vriendin werd aangehouden, omdat ze van de overval en de buit zou hebben afgeweten. Maar de rechter vindt het bewijs daarvoor te klein. Ook een 45-jarige Groninger en een 31-jarige man uit Delfzijl gingen vrijuit vanwege gebrek aan bewijs. Zij zaten beiden in de vluchtauto (de Stadjer reed) waarmee de twee overvallers terug naar Groningen probeerden te rijden.