Stadjers horen jarenlange celstraffen eisen voor overval op veilinghuis in Zwolle

Foto Andor Heij. Zwolle

Twee mannen uit Groningen gaan, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, jaren achter de tralies voor hun betrokkenheid bij een overval op een veilinghuis in Zwolle.

Dat melden RTV Noord en DvhN dinsdagmiddag.

De overval vond vorig jaar november plaats bij een veilinghuis aan de Voorstraat in de hoofdstad van Overijssel. Eén van de twee Stadjers, een 26-jarige man, zou de scooter hebben bestuurd waarmee twee overvallers naar het veilinghuis reden. Achterop zat, zo stelt het OM, een 25-jarige man uit Schiedam. Hij zou de pui hebben ingeslagen met een moker en voor zo’n tienduizend euro aan sieraden uit de vitrine hebben gegrist.

De eigenaresse van het veilinghuis zag het gebeuren en rende naar buiten, waar zij door één van de overvallers omver werd geduwd. Daarna vertrok het tweetal op de scooter. Deze scooter werd in een park gedumpt en in brand gestoken door een andere Groninger, de 27-jarige man die het OM ziet als de bedenker van de overval. Hij zou het overvallersduo vervolgens naar Groningen hebben gereden. Ook werd zijn auto een dag later gezien onderweg naar Utrecht. Daar zou de buit zijn verkocht bij een juwelier.

De twee mannen die volgens het OM de overval pleegden, werden kort na de overval aangehouden. Dat gebeurde na een achtervolging over de N50 bij Kampen. Twee weken na de overval werd ook de 27-jarige Stadjer gearresteerd. De drie mannen hoorden dinsdag alle drie 36 maanden celstraf tegen zich eisen voor de overval. Voor de 26-jarige Stadjer moeten vier maanden daarvan voorwaardelijk zijn, vindt het OM. De andere twee verdachten hoorden het OM stellen dat voor hen zes van de 36 maanden voorwaardelijk moeten worden opgelegd.

Over twee weken spreekt de rechter zich uit in de zaak.