Stadjers bijzonder positief over Lelylijn: betere banen, sneller naar Randstad en minder autogebruik

Foto: Rob Dammers - Teuge NSR ICMm 4213 IC 1541 Deventer, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118219560

Groningen, Drachten en Emmeloord strijden om de titel ‘het meest positief over de Lelylijn’. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen, Planbureau Fryslân en Trendbureau Drenthe. Het enige waar inwoners van de stad echt bang voor zijn, is dat de huizenprijzen zullen stijgen.

Het onderzoek is gedaan onder 141 inwoners van Noordelijk Nederland, in een serie scenarioworkshops. De verschillende deelnemers vallen in de doelgroepen jongeren, studenten, mensen in de werkende leeftijd en mensen met een pensioengerechtigde leeftijd.

Inwoners van de stad Groningen zijn zeer positief over de Lelylijn, zo blijkt uit het onderzoek. Ze zijn erg positief over de effecten voor de brede welvaart van een mogelijke Lelylijn. Ze zien vooral voordelen in een betere verbinding met de rest van Nederland, een toename van meer gespecialiseerde banen, meer gebruik van een combinatie van de fiets en het ov en minder verkeersongevallen door vermindering van autogebruik.

Wel zijn Stadjers bang dat de huizenprijzen gaan stijgen. Ook de impact op de bestaande natuurgebieden komt soms naar voren, stellen de onderzoekers.

Flinke verschillen

De onderzoeksresultaten tonen veel verschillen per doelgroep, ook in andere onderzochte steden langs de lijn. Zo zijn mensen uit Leeuwarden en omstreken behoudender. Zij vragen zich af wat de Lelylijn gaat doen voor de gemeenschap en de natuur.

Naast Groningers verwachten mensen uit Drachten en Emmeloord juist overwegend grote voordelen. Jongvolwassenen (scholieren en studenten) zien meer positieve effecten voor werk, woningen en bereikbaarheid. Ouderen zien meer negatieve effecten op de natuur, identiteit en eigenheid.