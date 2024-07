Sportwetenschappers UMCG starten nieuw onderzoek naar zware kruisbandblessures bij jonge voetbalsters

Foto: FC Groningen

In september starten sportwetenschappers van het UMCG een onderzoek naar voorste kruisbandblessures bij jonge voetbalsters. Het Universitair Medisch Centrum Groningen voert het onderzoek uit, in opdracht van de UEFA en met steun van de KNVB.

In Nederland heeft, net als andere Europese landen, een hoog aantal vrouwelijke jeugdvoetballers te kampen met voorste kruisbandblessures. Jonge voetbalsters hebben vier tot acht keer meer risico op zo’n blessure dan jongens.

Het nieuwe onderzoek richt zich voornamelijk op het verband tussen psychosociale factoren (dagelijkse problemen, positieve ervaringen, stress en herstel) en het krijgen van blessures onder voetbalsters tussen de 12 en 21 jaar. Denk daarbij aan vermoeidheid, menstruatie, thuisruzies, slechte schoolprestaties, en positieve gevoelens zoals goede relaties. Met het onderzoek hopen de wetenschappers betere adviezen te kunnen geven over het voorkomen van deze vervelende blessure.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden, Jonge voetbalsters kunnen zich ook aanmelden voor deelname aan het onderzoek via deze pagina.

Sportwetenschapper Anne Benjaminse leidt het onderzoek. Eerder ontwikkelde Benjaminse al een speciaal pak en oefeningen om de bewegingen van speelsters te analyseren en zo het risico op knieblessures te verkleinen. OOG sprak daar eind april over met een aantal UMCG-onderzoekers. Het artikel daarover is hier te lezen, hieronder bekijk je de video.