Sportpark Corpus zaterdag in het teken van Bauke Mollema Tocht

Foto: Rieks Oijnhausen

In en rond Stad wordt zaterdag de elfde editie van de Bauke Mollema Tocht gehouden. Start en finish vinden bij deze editie plaats op sportpark Corpus den Hoorn.

Op het programma staan twee afstanden waar deelnemers zich de afgelopen periode voor aan konden melden. “Om 08.30 uur wordt het startschot gelost voor de 150 kilometer”, vertelt de Noordelijke Wielervereniging Groningen die dit jaar de editie organiseert. “Om 09.00 uur vindt de start plaats voor deelnemers aan de 90 kilometer. Beide keren verricht Bauke Mollema de starthandeling.” Deelnemers aan de 90 kilometer leggen een route af die hen langs Ezinge, Zuidhorn en Nuis brengt. De 150 kilometer voert langs Leens, Eanjum, Zuidhorn en Marum.

Zuidhorn

Zuidhorn wordt in beide routes aangedaan. Dit is het dorp waar Mollema is opgegroeid. Hij fietste dagelijks vanaf het dorp in het Westerkwartier naar zijn middelbare school in Stad. Met de dagelijkse tocht werd de basis gelegd voor de liefde voor de wielersport. In 2008 maakte hij zijn ProTour-debuut. In 2011 werd hij derde in de Ronde van Spanje. Na verschillende keren meegedaan te hebben in de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Italië en diverse andere klassiekers volgde in 2019 een eerste prijs door de Ronde van Lombardije te winnen. De afgelopen weken ontbrak Mollema in de Tour. Hij bereidt zich voor op het wereldkampioenschap op de weg in Zwitserland.

Sportpark

Op het sportpark is overdag ook van alles te beleven. Daar vindt bijvoorbeeld de tweede editie van de Bauke Mollema Jeugdronde plaats. Op de wielerbaan rijden kinderen tot en met 7 jaar hun rondjes waarmee ze in aanraking komen met de wielersport. “Op het gezellige terras kun je genieten van deze wedstrijden. Ook zijn er weer activiteiten zoals een pumptrack.”

Verslaggevers Wouter Holsappel en Maarten Siepel maakten afgelopen week een reportage over Bauke Mollema: