Sport050 daagt inwoners uit om in eigen omgeving te sporten

Sport050 daagt inwoners van de gemeente deze zomer uit om in de eigen omgeving te sporten. Volgens het sportplatform zijn de mogelijkheden eindeloos.

“Als inwoner ben je door de jaren heen dingen en plekken in je omgeving waarschijnlijk heel normaal gaan vinden”, vertelt Sport050. “Misschien fiets je wel elke dag door het Noorderplantsoen op weg naar je werk of naar school. Maar sta je er nooit bij stil dat je op zulke plekken ook kunt bewegen. Dat je er kunt hardlopen of een potje basketballen bijvoorbeeld.”

Helft van de Groningers voldoet aan de Beweegrichtlijnen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat van de Groningers in 2022 ongeveer de helft, 50,4 procent, voldeed aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Ongeveer 50,7 procent van alle volwassen deed voldoende aan matig intensieve inspanningen, zoals fietsen, tuinieren of zwemmen. Daarmee scoort Groningen iets beter dan de landelijke cijfers. Landelijk voldeed 44 procent van de volwassenen aan de Beweegrichtlijnen. Om te voldoen aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen elke week minimaal tweeënhalf uur aan activiteiten doen die tenminste matig intensief te noemen zijn, zoals fietsen of zwemmen, en dat verspreid over meerdere dagen in de week. Ook moeten ze minstens twee keer per week activiteiten doen die de botten en spieren versterken, zoals hardlopen.

Wandelen, zwemmen en fietsen

Volgens Sport050 is Groningen de perfecte uitvalsbasis voor activiteiten in de buitenlucht. “En het fijne is, dat een groot aantal activiteiten ook nog eens helemaal gratis zijn. Een wandeling bij de Hoornseplas bijvoorbeeld, een duik nemen en baantjes trekken bij het Stadsstrand, mountainbiken bij de Kardingerbult en een knooppuntenroute uitstippelen door Groningen voor op de fiets.” De activiteiten kun je in je eentje ondernemen, maar het is ook leuk om met z’n tweeën te sporten.

Sport050 heeft op haar website een overzicht gemaakt van alle sportlocaties.