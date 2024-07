Speurhonden zoeken naar vermiste 78-jarige Evert Jansen

SAR Nederland heeft vandaag speurhonden ingezet in de zoektocht naar de vermist Evert Jansen. De dementerende man wordt sinds zaterdagavond 13 juli 2024 om 11.30 uur vermist vanuit zijn woonadres Antaresstraat in Groningen.

De 78-jarige man heeft een tenger postuur en is 1.65 meter lang. Hij heeft kort grijs haar en draagt een bril. Tijdens zijn vermissing droeg hij een blauwe baseball-pet met het opdruk LA, een blauw vest met grijze vlekjes en een grijze broek. Hij beweegt zich voort op slippers en met een rollator.

De man woonde vroeger aan de Pleiadenlaan gewoond. Daarom wordt vermoed dat hij daar naartoe is gelopen. “Daarom willen we een beroep doen op iedereen die een camera heeft”, vertel Houwina Postma van SAR Nederland. Een deurbelcamera, een dashcamera of een bewakingscamera om deze beelden te controleren. Heb je hem gezien of weet je waar hij verblijft dan kun je contact opnemen met de politie op alarmnummer 112. Ook kun je onze meldkamer bellen. Ons telefoonnummer is 0800 44 44 112.”