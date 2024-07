Sluitingsdatum Groninger scheurkalender vervroegd: “Al 2.000 foto’s ingezonden”

De sluitingsdatum voor de Groninger scheurkalender is vervroegd. Mensen die kans willen maken om hun foto in de kalender terug te zien hebben tot 10 augustus de tijd om hun materiaal in te zenden.

“We hebben de datum vervroegd”, laat de organisatie weten. “Dit heeft te maken met het strakke productieschema. Op 10 augustus sluiten de lijnen en gaat de jury aan de slag met de selectie. Inmiddels zijn er al tweeduizend foto’s ingezonden. Het selecteren van de foto’s is een enorme klus. Door een klein jury team uit de kalenderorganisatie, met mensen uit de kunstwereld, het onderwijs, de overheid en de vrijetijdsfotografie worden duizenden foto’s beoordeeld en geselecteerd. Zaken als artistieke kwaliteit, nieuwswaarde, diepgang, maar ook het verhaal van de maker kan doorslaggevend zijn.”

Uiteindelijk is er in de kalender ruimte voor 320 foto’s. “Maar de niet geselecteerde foto’s worden ook opgeslagen. We broeden nog op een idee om ze volgend jaar te gebruiken bij het tienjarig lustrum van de kalender. Ideeën van buitenaf zijn echter ook heel welkom.” Het inzenden van de foto’s kan via deze website. De negende editie van de Groninger scheurkalender wordt in oktober gepresenteerd.