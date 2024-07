Sloop 56 woningen in Vinkhuizen ceremonieel gestart met ruiten ingooien

Sloop officieel gestart met het ingooien van ruiten. Foto: De Huismeesters

Bewoners van 56 sloopwoningen van de Boraxstraat en Pyrietstraat in Vinkhuizen mochten donderdag hun ruiten ingooien. Daarmee is de sloop van hun woning officieel van start.

Buurtbewoners kregen zognaamde ‘buurtbrickies’ uitgedeeld, symbolen van samenwerking. De brickies zijn door bewoners zelf gemaakt en mochten ze zelf tegen de ruiten van hun oude huis gooien.

“Dit heb ik altijd al eens willen doen’, grapt oud-buurtbewoner Richard. “Wij hadden als kinderen in deze buurt vroeger heel veel plezier. We speelden samen op de pleintjes achter de woningen. Natuurlijk haalden we wel eens kattenkwaad uit, maar een ruitje ingooien, dat hebben we nooit gedaan.”

De kleurrijke stenen zijn na de start van de sloop verspreid in de buurt. De gelukkige vinders kunnen ze inleveren bij ’t Vinkhuys of het melden bij De Huismeesters voor een klein prijsje.

Woningcorporatie De Huismeester en Trebbe bouwen 52 eengezinswoningen en 37 appartementen ervoor terug. De energiezuinige woningen worden voorzien van begroeiing en nestkasten. De eerste nieuwe woningen zijn in juli 2025 klaar. Veel oud-bewoners keren terug naar de buurt.

“Sommige mensen wonen al meer dan 50 jaar op deze plek. Ze zijn gehecht aan Vinkhuizen en hebben het goed met de buren,” zegt Bianca Haveman van de Huismeesters.