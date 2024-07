Slagbomen geplaatst bij verdiepte ligging zuidelijke ringweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aanpak Ring Zuid heeft de afgelopen dagen verschillende slagbomen geplaatst bij de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg. De slagbomen kunnen worden gesloten in geval van calamiteiten.

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep is de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. De weg, die op deze locatie bestaat uit vier rijstroken, ligt hier op een diepte van zo’n acht meter. “Als er zich een calamiteit in de tunnel voordoet dan kunnen deze slagbomen gesloten worden”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. Bij calamiteiten moet gedacht worden aan een ongeluk of brand.

Bij de verdiepte ligging wordt er niet gebruik gemaakt van een hoogtedetectie systeem. In Nederland zijn verschillende tunnels uitgerust met een dergelijk systeem. Wanneer een vrachtwagen te hoog is krijgt een chauffeur tijdig een signaal die hem of haar oproept om de laatste afslag voor de tunnel te nemen. Wordt dit genegeerd dan sluiten de slagbomen en komt het verkeer tot stilstand. Groningen krijgt een dergelijk systeem niet. Bij de aanleg van de verdiepte ligging is er gekozen om een doorrijhoogte van 4.70 meter te hanteren. Vanwege deze hoogte is een hoogtedetectie systeem niet nodig.

De nieuwe zuidelijke ringweg zal officieel worden geopend op zondag 1 september.