Skaeve Huse: “Jammer als de gang naar de rechtbank wordt gemaakt, we hebben geen andere locatie”

Als omwonenden van het nog te realiseren Skaeve Huse bij Harkstede naar de rechter stappen zal dit voor vertraging gaan zorgen, maar het betekent niet dat er dan ineens andere locaties beschikbaar zijn. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen.

De gemeente is van plan om in september aan de slag te gaan met de bouw van Skaeve Huse in Meerstad bij Harkstede. Skaeve Huse is een woonvorm voor mensen met verslavingen of psychiatrische problemen waar al sinds 2017 over wordt gesproken. Omdat omwonenden naar de rechter dreigen te stappen hadden de fracties van PVV, Stadspartij 100% voor Groningen en VVD vragen gesteld. “De kwestie rond Skaeve Huse speelt al heel lang”, vertelt Kelly Blauw van de PVV. “Vanaf het begin heeft mijn fractie vragen gesteld over deze locatie. Bij deze locatie is er een gebrekkig participatieproces en is er te weinig onderzoek gedaan naar alternatieve plekken. De angst is door omwonenden duidelijk uitgesproken en je hoopt dat de gemeente daar iets mee gaat doen. Deze locatie is een mismatch. Het wordt geplaatst in een woonwijk met kinderen en bij een drukke weg. Daar een woonvorm plaatsen met mensen die onberekenbaar zijn is niet verstandig.”

Kelly Blauw (PVV): “Onbegrijpelijk dat deze locatie wordt aangehouden”

Blauw: “Voor iedereen moet er een plek zijn in onze gemeente. Maar soms moet je constateren dat deze plek er gewoon niet is. In dit geval moet je het niet doen omdat je anders je eigen inwoners benadeeld. Wat wij onbegrijpelijk vinden is dat koste wat kost deze locatie wordt aangehouden. We zijn creatief in onze gemeente met het vinden van locaties, maar voor deze woonvorm is de creativiteit er niet. Wij hopen dat de wethouder iets met de angst van omwonenden wil doen.”

Jahir Scoop (PvdA): “Er worden concessies gedaan en afspraken gemaakt”

Verschillende fracties reageren daar op. Jahir Scoop van de PvdA: “Wij begrijpen de zorgen van omwonenden maar het gaat hier om een hele kwetsbare groep mensen die we hier een plek willen geven. Uit de vragen blijkt dat de gemeente concessies doet en afspraken maakt met omwonenden. Tegelijkertijd wordt door de PVV gezegd dat omwonenden genegeerd worden. Hoe rijmt dat met elkaar?” Blauw: “Wij denken dat je moet kijken wat het beste is voor beide partijen. Er wonen gezinnen met kinderen die op hele kleine afstand komen te wonen van deze locatie. Je moet kijken wat het risico is voor onze eigen inwoners. Dat loopt hier scheef. Bewoners voelen zich genegeerd en hebben het gevoel dat er niet naar hun geluisterd wordt. Wat ons betreft moet er gekeken worden naar een andere plek. Een industrieterrein bijvoorbeeld.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Wat wordt bedoeld met ‘eigen inwoners’?”

Femke Folkerts van GroenLinks: “Wat bedoelt de PVV met ‘eigen inwoners’? Mensen met psychische problemen en die geen vaste woning hebben, zijn toch ook inwoner van onze gemeente? Daarnaast hebben we de afgelopen jaren hier vaak over gesproken. En nu komt u met het verzoek om nog even naar een andere locatie te kijken.” Blauw: “Op de eerste vraag laat ik mij niet uitlokken. Wij willen kijken naar een situatie waarbij alle partijen het minste risico lopen. En de reden dat we nu vragen stellen is dat er een nieuwe situatie is ontstaan. Als omwonenden naar de rechtbank gaan ontstaat er een situatie waarbij de gemeente een risico loopt. Er kan vertraging ontstaan of de plannen kunnen misschien niet doorgaan.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Verschillende locaties afgewogen”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen: “In Groningen hebben we veel wensen en ambities waarbij ondertussen de ruimte steeds beperkter wordt. Met alles wat we programmeren moeten we goed kijken hoe we dat het beste kunnen doen waarbij we de belangen van mensen die er al wonen zo weinig mogelijk willen raken. Dat is een zoektocht. Bij Skaeve Huse is er een uitgebreid voortraject doorlopen. Het zou vervelend zijn als de PVV denkt dat omwonenden genegeerd worden. We werken al jaren aan dit proces waarbij we ook verschillende locaties hebben afgewogen. Op een gegeven moment hebben we gezegd: dit is de beste locatie.”

“Jammer dat het niet geleid heeft tot meer draagvlak”

Volgens de wethouder is er op dit moment geen reden om de locatie te heroverwegen. “Ik heb het advies van de bezwarencommissie zo gelezen dat er begrip is voor de bezwaren van inwoners maar dat tegelijkertijd de gemeente wel de juiste dingen heeft gedaan. Natuurlijk is het jammer dat ondanks alle inspanningen het niet geleid heeft tot meer draagvlak onder de omwonenden. Maar dat wil niet zeggen dat we voor een andere locatie moeten gaan kiezen en dat wil ook niet zeggen dat de participatie niet goed is geweest. We hebben geen alternatieve locaties en daarom kijken we hoe we dit op deze plek zo goed mogelijk kunnen organiseren.”

Vertraging

“Als omwonenden beroep willen instellen bij de rechtbank dan is dat hun goed recht. Maar het zou jammer zijn als het nodig is. Het gaat het proces ongetwijfeld vertragen, hoewel het wil niet zeggen dat we weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En het zal ook niet betekenen dat er dan ineens een andere locatie is.”