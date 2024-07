Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een aanrijding tussen twee scooters aan de Grevingaheerd in Beijum is maandagavond tegen 21.00 uur een vrouw gewond geraakt. Dat meldt RTV Noord.

De andere scooterrijder is doorgereden. Het slachtoffer werd door omstanders opgevangen. Zij is later met onbekende verwondingen nar het ziekenhuis overgebracht.

De politie stelt een onderzoek in. Bovendien hoopt de politie dat camerabeelden rond de locatie van het ongeval iets kunnen zeggen over de doorrijder.