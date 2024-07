Scheepvaartverkeer Van Starkenborghkanaal gestremd door problemen met brug

Foto: fy:Meidogger:Drewes - fy:Ofbyld:Gaarkeuken 2.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12311360

Het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborghkanaal ligt zaterdagmiddag stil vanwege problemen met de brug bij Gaarkeuken.

“De hitte zorgt er voor dat de brug niet in de vergrendeling wil”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Daardoor is er op dit moment geen weg- en scheepvaartverkeer mogelijk. Monteurs zijn onderweg om het probleem op te lossen.” Op dit moment is onbekend hoe lang het euvel gaat duren. Eerder in de middag ging het ook al mis met de brug. Ook toen wilde de brug door uitzetting niet in de vergrendeling. Dit kon enige tijd later verholpen worden door monteurs.

In Groningen worden zaterdagmiddag temperaturen van 28,8 graden gemeten.