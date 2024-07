Schade brug Wierumerschouw groot, brug wordt weggehaald en elders gerepareerd

Foto Joris van Tweel

De schade aan de brug bij Wierumerschouw over het Reitdiep, net buiten de stad, is groot. De brug wordt deze week nog weggetakeld.

De brug wordt naar een machinefabriek in de stad gebracht en wordt vervolgens gerepareerd. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend, maar een woordvoerder van de provincie spreekt over ‘enkele’ weken.

De brug werd zondagmiddag aangevaren. Normaal kon de betreffende boot onder de brug door, maar vanwege de hoge waterstand was dat dit keer niet het geval en werd de brug geramd.

Maandag hebben inspecteurs de schade aan de brug opgenomen. Die bleek dus dusdanig groot te zijn dat de brug elders gerepareerd wordt.

Het autoverkeer moet omrijden via Groningen of de brug bij Garnwerd. Fietsers en voetgangers hebben als alternatief de Platvoetbrug net buiten de stad en de fietsbrug Wetsinge in de richting van Garnwerd.