Savannah kat richt slachting aan onder kippen De Wiershoeck

Op stadsboerderij De Wiershoeck in Beijum zijn de afgelopen weken diverse kippen om het leven gebracht. Medewerkers stonden aanvankelijk voor een raadsel maar weten sinds deze week dat een zogeheten Savannah kat de dieren doodt.

“De kippen verblijven in de tuin van de stadsboerderij”, laat De Wiershoeck weten. “De afgelopen weken troffen we met enige regelmaat dode kippen aan. We weten nu dat een kat hier rondloopt en de dieren doodt. Op dit moment zijn er nog een aantal kippen over die angstig rondliepen. Voor hun eigen veiligheid hebben we ze opgesloten.”

Savannah

Het roept de vraag op of katten hiertoe in staat zijn. In principe is het antwoord nee. Kippen zijn vaak wat te groot voor katten. Daarnaast zijn kippen vaak in een groepje waardoor ze prima in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Maar er zijn uitzonderingen. Een kat is een zogeheten predator. In sommige gevallen kan het voorkomen dat dit soort predatoren kleinere kippen, konijnen of cavia’s aan kan vallen. In dit geval gaat het om een Savannah kat, een kruising tussen een serval met een gedomesticeerde kat. Deze dieren zijn groter dan de huiskatten die we kennen. Het dier mag sinds 1 juli niet meer gehouden worden.

Tips

Bij De Wiershoeck is men op zoek naar mensen die meer informatie hebben. “Wij willen graag weten van wie deze kat is. Het gaat om een lichtgrijs dier met iets donkerder vlekjes. Het heeft een bandje om. Mensen die meer informatie hebben, of die ons in contact kunnen brengen met de eigenaar, kunnen ons een mailtje sturen.”