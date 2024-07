SAR zet quads en drone in bij vermissing dementerende man in Stad: “Op slippers en met rollator vertrokken”

Foto via Politie.nl

SAR Nederland is zondagavond een uitgebreide zoekactie gestart naar een 78-jarige dementerende man die sinds 06.30 uur vermist wordt. Bij de zoekactie worden onder andere quads en een drone ingezet.

“De meneer is vanochtend vertrokken uit zijn woning aan de Antaresstraat”, vertelt Houwina Postma van SAR Nederland. “Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Wij spreken van een urgente vermissing. De meneer is namelijk flink dementerend. Wij hopen hem te vinden voor het donker wordt. Op dit moment zoeken we op verschillende plekken, maar we hebben geen concrete aanwijzingen dus tips zijn erg welkom.”

“Vermoedelijk is hij naar de Pleiadenlaan gewandeld”

De 78-jarige man heeft een tenger postuur en is 1.65 meter lang. Hij heeft kort grijs haar en draagt een bril. Tijdens zijn vermissing droeg hij een blauwe baseball-pet met het opdruk LA, een blauw vest met grijze vlekjes en een grijze broek. Hij beweegt zich voort op slippers en met een rollator. Postma: “Vroeger heeft hij aan de Pleiadenlaan gewoond. Wij vermoeden dat hij daar naar toe is gelopen. Daarom willen we een beroep doen op iedereen die een camera heeft. Een deurbelcamera, een dashcamera of een bewakingscamera om deze beelden te controleren. Heb je hem gezien of weet je waar hij verblijft dan kun je contact opnemen met de politie op alarmnummer 112. Ook kun je onze meldkamer bellen. Ons telefoonnummer is 0800 44 44 112.”

“Met twaalf mensen aan het zoeken”

Postma noemt de tips belangrijk: “We weten op dit moment niet waar meneer verblijft. Als er tips binnenkomen dan kunnen wij het zoekgebied kleiner maken. Dan kunnen we veel specifieker aan de slag.” Naast quads en een drone zijn er ook lopers ingezet. “We zijn op dit moment met twaalf mensen aan het zoeken. Daarbij lopen we ook de route van zijn woning aan de Antaresstraat naar de Pleiadenlaan in de hoop dat we iets zien. Afhankelijk van de zoekactie kunnen we eventueel vanavond verder opschalen waarbij we meer mensen en middelen in kunnen zetten.”