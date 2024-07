Ruim zeshonderd deelnemers aan Bauke Mollema Tocht: “Perfecte omstandigheden”

Foto: Rieks Oijnhausen

Ruim zeshonderd deelnemers hebben zaterdag meegedaan aan de elfde editie van de Bauke Mollema Tocht. De organisatie spreekt van een succesvolle dag.

“Om 08.30 uur ging de eerste groep van start”, laat de organisatie achter de tocht weten. “Bauke belde ze weg voor hun tocht door het Groninger land. Deelnemers konden kiezen uit een tocht van 90 of 150 kilometer. De omstandigheden onderweg waren perfect.” Deelnemers aan de 90 kilometer leggen een route af die hen langs Ezinge, Zuidhorn en Nuis brengt. De 150 kilometer voert langs Leens, Eanjum, Zuidhorn en Marum. In Zuidhorn, het dorp waar Mollema is opgegroeid, konden de fietsers pauzeren. Daar stond een kraampje met eten en drinken.

Jeugdronde

Ondertussen was er op sportpark Corpus den Hoorn ook van alles te beleven. Waar vorig jaar start en finish nog plaatsvonden in het Stadspark was er nu gekozen voor het terrein van de Noordelijke Wielervereniging Groningen, die het evenement mede organiseerde. NVWG was indertijd ook Mollema zijn eerste wielervereniging. Op de baan streden kinderen in de leeftijd tot en met 7 jaar om de prijzen voor de Bauke Mollema Jeugdronde. Doel van deze wedstrijd was om kinderen in aanraking te laten komen met de wielersport. “De jeugdronde werd gewonnen door Jesper van Loon uit Assen. Bram Verver uit Zuidlaren werd tweede, het brons ging naar Merijn de Haan uit Spijk.”

Foto’s

Gedurende de middag werd het steeds drukker op de finish waar de deelnemers van de 90 en 150 kilometer finishten. Voor hen lag er een medaille te wachten. “Mollema had het ondertussen druk met mensen, jong en oud, die met hem op de foto wilden”, vertelt een fotograaf. “Ook werden er heel wat handtekeningen uitgedeeld.” Volgend jaar wordt de twaalfde editie van de tocht gehouden. Mollema gaat zich de komende tijd voorbereiden op het wereldkampioenschap op de weg dat in Zwitserland wordt gehouden.